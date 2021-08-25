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В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах

25 августа 2021 11:31
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В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах

Власти Самары изменили реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Обновленный перечень опубликовали на сайте мэрии областной столицы.

Основные поправки коснулись количества автобусов, трамваев и троллейбусов, которые будут выпускать на линии. Вот список маршрутов, о которых идет речь:

  • автобус № 51 («Станция метро "Кировская"» — «Батайская») — вместо 15 автобусов в рейс будут отправлять 6;
  • автобус № 61 («ТЦ "Колизей"» — «площадь Дзержинского») — число автобусов уменьшили с 17 до 8;
  • трамвай № 1 («Чапаевская» — «автостанция "Аврора"») и № 7 («Стадион "Самара Арена"» — «Станция метро "Победа"») — сократить с 11 до 8 составов;
  • трамвай № 10 («Костромской переулок» — «Юнгородок») — уменьшили количество трамваев с 7 до 5;
  • трамвай № 13 («Постников овраг» — «Костромской переулок») — сократили с 20 до 17;
  • трамвай № 15 («Тухачевского» — «Чернореченская» — «Чапаевская») — с 2 до 1;
  • трамвай № 16 («Тухачевского» — «Железнодорожный вокзал» — «Чапаевская») — с 5 до 3 составов;
  • трамвай № 18 («Постников овраг» — «Автостанция "Аврора"») — с 5 до 4;
  • трамвай № 19 («Фадеева» — «Юнгородок») — с 13 до 8;
  • троллейбус № 4 («Завод "Металлург"» — «Железнодорожный вокзал») — с 22 до 21;
  • троллейбус и автобус № 6 («Губернский рынок» — «Грозненская») — количество троллейбусов сократили с 18 до 6, а автобусов — с 10 до 2;
  • троллейбус № 8 («Барбошина поляна» — «Завод «Экран»») — сократили с 6 до 4 троллейбусов;
  • троллейбус № 9 («Барбошина поляна» — «Троллейбусное депо № 2») — сократили с 2 до 1;
  • троллейбус № 15 («Завод "Металлург"» — «Железнодорожный вокзал») — с 15 до 13;
  • троллейбус № 16 («Губернский рынок» — «6-й причал») — с 2 до 1;
  • троллейбус № 17 («15-й микрорайон» — «Железнодорожный вокзал») — с 22 до 19;
  • троллейбус № 20 («Железнодорожный вокзал» — «Безымянский рынок») — с 12 до 10.

При этом, судя по обновленному реестру, на двух маршрутах общественного транспорта количество машин увеличится. Например, вместо 4 трамваев на маршрут № 25 («Барбошина поляна» — «Безымянская ТЭЦ») будут выпускать по 11 составов. А на маршруте № 7 («Завод "Металлург"» — «Троллейбусное депо № 2») количество машин возросло с 5 до 7.

Редакция 63.RU обратилась в департамент транспорта Самары с просьбой прокомментировать изменения в реестре. Вот какой ответ предоставили чиновники:

— Фактический выпуск на маршрутах не изменится. Реестр привели в соответствие с существующим количеством подвижного состава. Раньше в перечне было указано большее количество. Но по мере увеличения пассажиропотока количество машин на маршрутах увеличат, — пояснили чиновники.

Планы по изменению количества автобусов, трамваев и троллейбусов городские власти озвучили еще в середине июля 2021 года. Но тогда под самое большое сокращение попал транспорт, который обслуживает «Самара Авто Газ». Представители компании-перевозчика и чиновники дептранса тогда также объяснили свое решение снижением пассажиропотока и приведением количества машин к реальному. 

Теги: В центре внимания городской транспорт

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