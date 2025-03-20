В Самаре с 20 марта на Волге стартовала пассажирская навигация

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Переправа возобновляет свою работу в четверг, 20 марта, в 14:00 из-за вскрытия ледового покрова на Волге. "Омики" будут возить пассажиров с речного вокзала Самары до пристани в Рождествено.

Так, по маршруту пустят 7 ежедневных рейсов.

От Речного вокзала теплоходы отправятся в 6:45, 8:15 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 18:00 и 20:00.

Обратно в Самару - в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Расписание может меняться из-за погодных условий и пассажиропотока. Самарцев просят заранее проверять расписание, пишет Сова.