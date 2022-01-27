 В Самаре по улице Белогородской временно ограничат движение транспорта 

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по модернизации водопроводной линии на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта по ул. Белогородская на участке от пер. Хибинский до Лосиного парка. Ограничительная мера будет действовать с 28 января 2022 года до 23:59 4 февраля 2022 года.

В указанный период времени автобусы на маршруте № 39 будут следовать по скорректированной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.