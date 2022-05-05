В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением футбольного матча 6 мая

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 6 мая 2022 года футбольного матча на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:

- по проезду №6 с 17:00 до 23:00 6 мая 2022 года – за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны, машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, автомобилей легкового такси, транспортных средств, управляемых инвалидами и транспортных средств, перевозящих инвалидов;

- по ул. 1-ой Стадионной, проезду №9, проезду №12 с 20:00 до 23:00 6 мая 2022 года - за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны, машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара;

Также с 20:00 5 мая 2022 года до 23:00 6 мая 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках:

- по ул. 1-ой Стадионной;

- по ул. 2-ой Стадионной;

- по проезду №6, №8, №9, №12;

- по ул. Дальней от Московского шоссе до ул. Арена 2018;

- по ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до ул. Демократической.

Фото: администрация Самары