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В Самаре обновят автобусы на маршрутах №1 и №50

14 июня 2025 12:34
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В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50

В Самаре закупили 70 новых автобусов. Как сообщили в городском департаменте, транспорт приобретен на собственные средства компании-перевозчика.

«Из них 40 автобусов будут выведены на маршруты N1 и N50, обслуживающие Красноглинский район (автобусы МАЗ 203 2020 года выпуска взамен автобусов ЛИАЗ 2014–2015 годов выпуска). Автобусы уже прибыли в Самару. Сейчас они проходят предрейсовую подготовку. Вывод на маршруты запланирован 16–17 июня 2025 года», — рассказали также в дептрансе.

В январе губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале заявил, что в 2025 году в Самару прибудут 300 новых автобусов, в Тольятти — 48 автобусов и 7 троллейбусов, пишет 63.ру. 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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