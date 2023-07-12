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В Самаре не нашли перевозчиков на два автобусных маршрута

12 июля 2023 11:27
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В Самаре не нашли перевозчиков на два автобусных маршрута

В Самаре подвели итоги торгов, связанных с двумя маршрутами общественного транспорта. Протоколы опубликовали на сайте мэрии города.

Чиновники искали перевозчиков на коммерческие маршруты № 207 и 92. Причем поиски компании, которая будет обслуживать эти направления, начались еще в июне. Уже тогда стали известны основные требования к транспортным фирмам. Общие касались количества и состояния машин, которые должны будут выпускать на линию. Предполагалось, что у перевозчиков будет несколько десятков малых автобусов, оснащенных системой ГЛОНАСС, пишет 63.ру

Дальше чиновники дептранса конкретизировали условия работы на каждом из маршрутов. Например, автобусы № 207 курсируют от завода «Экран» до Хлебной площади. Причем у него есть зимнее и летнее расписание. И, судя по опубликованным ранее документам, менять ни маршрут, ни режим работы чиновники не планировали.

— На линии должно работать 30 малых автобусов. Водители должны начинать движение в 05:15, а заканчивать — в 22:00. При этом интервал должен составлять от 8 до 15 минут, — следовало из технического задания.

Автобусы № 92 курсируют от улицы Калининградской до площади Памяти. Чиновники требовали, чтобы на линию выпускали по 20 малых автобусов. Рабочий день водителей должен был начинаться в 06:40, а заканчиваться — в 22:00. И интервал между автобусами должен был колебаться от 10 до 20 минут.

Еще несколько требований были к водителям, которые должны были обслуживать маршруты. Предполагалось, что у перевозчика должна была быть возможность проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры каждый день.

— Сами водители должны обеспечивать высокую культуру обслуживания пассажиров: высаживать и забирать людей только на обозначенных остановках с соблюдением ПДД; выдавать билеты; озвучивать остановки с помощью микрофона или бегущей строки. Еще одно условие — соблюдение общепринятых норм поведения. То есть водители должны быть вежливыми, доброжелательными, культурными, опрятными и не курить в салоне автобуса, — говорилось в техническом задании.

И после нескольких недель ожидания чиновники подвели итоги торгов. Оказалось, что никто не подал ни одной заявки на участие в обоих аукционах. Таким образом конкурсная комиссия признала торги несостоявшимися.

Как это отразится на работе маршрутов, пока остается загадкой. Возможно, торги объявят заново.

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