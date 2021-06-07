В Самаре на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной появится новая остановка

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В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальная приступили к строительству остановки прямо посередине проезжей части. Она предназначена для пассажиров трамваев.

Данный участок проезжей части считается особо опасным, здесь периодически случаются наезды на пешеходы. Причина в том, что тут очень оживлённый поток машин, а граждане торопятся перейти дорогу, чтобы попасть на трамвай. О необходимости обезопасить людей заговорили сотрудники ГИБДД ещё в феврале этого года.

В начале июня вдоль рельс начали обустраивать место для ожидания трамваев. Правда пока оно не помогает, а только мешает, потому что у пешеходов стало меньше места для маневра между проезжающими автомобилями. И люди продолжают стоять вдоль рельс рядом с потоком машин.

Точной информации, когда заработает трамвайная остановка пока нет. Однако, при наличии выделенного тротуара, пассажиры должны будут стоять и ждать, когда будет возможность перейти дорогу. Впрочем, как заявляли сотрудники ГИБДД, для граждан должны оборудовать ещё и пешеходный переход. Это повысит внимательность автомобилистов и снизит травматизм на Ново-Вокзальной, сообщает ГТРК Самара.