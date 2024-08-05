В Самаре из-за ремонтных работ изменили движение пяти трамваев

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Местные жители столкнулись с трудностями в первый день новой рабочей недели.

Утром 5 августа несколько десятков горожан на остановке "Солнечная" ожидали общественный транспорт. Об этом ИА sovainfo.ru сообщили очевидцы.

- Я не знала, что изменили схему движения трамваев. Стояла вместе с толпой на "Солнечной" почти час, - отметила пожилая самарчанка.

- Опаздываю на работу. Не знала про перекрытие. Потом в телеграм-канале Дептранса ответили, что пока вот так, скинули схему движения. Получается, что на бесплатном автобусе можно доехать до завода имени Тарасова, трамваи ходят с "Апельсина". остановку в отсутствие нормального тротуара идти пешком. Пожилым будет непросто. В общем, или остановку пешком, или дорогое такси. Автобусы набитые, и в них пробиться очень сложно, - рассказала местная жительница.

При этом сегодня утром были трудности и с поездками на такси. Вероятно, из-за непогоды выросли цены. От "Солнечной" до "Панова" в 8 утра по экономному тарифу стоимость поездки достигла почти 800 руб.

Напомним, из-за подготовки города к отопительному сезону изменили движение трамваев № 5 (от улицы Чапаевской до завода имени Тарасова), № 7 (от Фадеева до Физкультурной), № 12 (от Фадеева до Юнгородка), № 20 (от улицы Чапаевской до Фадеева) и 20к (от улицы Чапаевской до завода имени Тарасова).

Скорректированные маршруты будут действовать до 6:00 8 августа, уточнили местные власти.

Также ранее пустили бесплатный автобус от завода имени Тарасова до Ташкентской. Он будет курсировать до окончания ремонта трамвайных путей на этом участке.