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В Самаре ищут перевозчика по маршрутам из Самары в Ширяево и Винновку на "Валдаях"

14 апреля 2025 16:15
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В Самаре ищут перевозчика по маршрутам из Самары в Ширяево и Винновку на "Валдаях"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги по поиску перевозчика по маршрутам из Самары в Ширяево и Винновку на скоростных судах «Валдай» в речную навигацию 2025 года. Отправление от Речного вокзала и от Поляны Фрунзе.

Максимальная цена контракта - 110 млн рублей.

Все суда должны быть оборудованы приборами спутниковой радионавигации ГЛОНАСС,  а также системой диспетчерского управления движением и контролем за регулярностью движения транспортных средств.

Работы нужно будет выполнять с даты заключения контракта по 12 октября 2025 года, пишет СитиТраффик.

Торги пройдут 22 апреля.

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