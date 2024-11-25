В Самаре хотят установить еще один светофор на улице Советской Армии

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей
В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей
25 ноября – годовщина образования отряда мобильного особого назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области
25 ноября – годовщина образования отряда мобильного особого назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области
Пьяный бывший муж угнал машину у жительницы Октябрьска
Пьяный бывший муж угнал машину у жительницы Октябрьска
Россияне стали проводить в очередях в 2 раза меньше времени
Россияне стали проводить в очередях в 2 раза меньше времени
Самарский ветеран Дмитрий Худошин вернулся с победой со Всероссийского «Кубка Защитников Отечества»
Самарский ветеран Дмитрий Худошин вернулся с победой со Всероссийского «Кубка Защитников Отечества»
На Балаковской в Самаре человек упал с высоты и разбился
На Балаковской в Самаре человек упал с высоты и разбился
С января 2025 года готовится выход на улицы Самары новых низкопольных автобусов
С января 2025 года готовится выход на улицы Самары новых низкопольных автобусов
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.58
1.9
EUR 107.43
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре хотят установить еще один светофор на улице Советской Армии

25 ноября 2024 10:39
144
В Самаре хотят установить еще один светофор на улице Советской Армии

В первые месяцы 2025 года в Самаре изменят схему движения по улице Советской Армии. В районе пересечения с Майкопской планируют установить светофор. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков.

— Вынесем этот вопрос на ближайшую комиссию по безопасности дорожного движения. От себя могу сказать, что светофор здесь однозначно нужен, в границах квартала Дыбенко, Советской Армии, Запорожской и Антонова-Овсеенко действительно много социальных учреждений. В первом полугодии светофор сделаем, а пока прошу родителей не подавать детям плохой пример и не перебегать дорогу в неположенном для этого месте, — отметил Иван Носков после объезда локаций, проблемы которых подняли активные жители города.

При этом не всегда такие шаги по обеспечению безопасности дорожного движения означают только положительные перемены. Так, после установки светофора на пересечении Дыбенко и Советской Армии на него начали жаловаться местные водители — на участке участились пробки, пишет 63.ру. 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С января 2025 года готовится выход на улицы Самары новых низкопольных автобусов
25 ноября 2024, 11:07
С января 2025 года готовится выход на улицы Самары новых низкопольных автобусов
До конца года Самара должна будет получить больше 150 новых автобусов. Транспорт
84
На четырех маршрутах в Самаре появятся новые большие автобусы
22 ноября 2024, 11:28
На четырех маршрутах в Самаре появятся новые большие автобусы
Транспорт поможет пассажирам более комфортно перемещаться по городу в часы пик. Общество
611
В Самаре капитально отремонтируют три вагона метро
21 ноября 2024, 11:52
В Самаре капитально отремонтируют три вагона метро
Восстанавливают поезда на заводе в Санкт-Петербурге. Транспорт
493
В центре внимания
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
24 ноября 2024  12:27
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
476
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери
24 ноября 2024  12:00
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери
477
Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.
22 ноября 2024  18:19
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АО «Экология» работу компании в качестве нового регоператора по обращению с ТКО
1080
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
22 ноября 2024  14:04
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
653
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
22 ноября 2024  12:33
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
1937
Весь список