В Самаре хотят установить еще один светофор на улице Советской Армии

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В первые месяцы 2025 года в Самаре изменят схему движения по улице Советской Армии. В районе пересечения с Майкопской планируют установить светофор. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков.

— Вынесем этот вопрос на ближайшую комиссию по безопасности дорожного движения. От себя могу сказать, что светофор здесь однозначно нужен, в границах квартала Дыбенко, Советской Армии, Запорожской и Антонова-Овсеенко действительно много социальных учреждений. В первом полугодии светофор сделаем, а пока прошу родителей не подавать детям плохой пример и не перебегать дорогу в неположенном для этого месте, — отметил Иван Носков после объезда локаций, проблемы которых подняли активные жители города.

При этом не всегда такие шаги по обеспечению безопасности дорожного движения означают только положительные перемены. Так, после установки светофора на пересечении Дыбенко и Советской Армии на него начали жаловаться местные водители — на участке участились пробки, пишет 63.ру.