Главные новости:
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В России хотят отслеживать наличие техосмотра у автомобилей по камерам

14 ноября 2025 09:17
Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра у автомобилей.

Как отмечает «Коммерсантъ», с таким предложением на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту выступил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов. Кроме того, глава Союза операторов ТО Максим Бурдюгов также выразил мнение, что ввести автоматическую проверку наличия техосмотра логично и правильно.

«Тем более что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что сегодня техосмотр обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков, однако до 30% транспорта игнорирует это требование.

Согласно статье, проверка будет проводиться по распознанным госномерам автомобилей, которые сверят с базой Единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
