В России хотят отслеживать наличие техосмотра у автомобилей по камерам

Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра у автомобилей.

Как отмечает «Коммерсантъ», с таким предложением на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту выступил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов. Кроме того, глава Союза операторов ТО Максим Бурдюгов также выразил мнение, что ввести автоматическую проверку наличия техосмотра логично и правильно.

«Тем более что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что сегодня техосмотр обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков, однако до 30% транспорта игнорирует это требование.

Согласно статье, проверка будет проводиться по распознанным госномерам автомобилей, которые сверят с базой Единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИСТО).