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В поездах ФПК до 15 мая будут звучать песни Победы, сводки и истории фронтовиков

15 апреля 2025 21:36
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В поездах ФПК до 15 мая будут звучать песни Победы, сводки и истории фронтовиков

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК) с 15 апреля по 15 мая по громкой связи будут звучать тематические песни, а также фронтовые сводки и истории участников войны.

Как уточняет пресс-служба компании, в подкасты "Рассказы о жизни на войне" вошли, в том числе, архивные сводки Советского информационного бюро.

"В рассказах оживают фронтовые будни, в которых было место не только для подвига, но и для песен, забавных случаев и, конечно, любви", – отмечается в сообщении.

Также на экранах в поездах будут продемонстрированы плакаты, где запечатлены фронтовые года артистов.

Помимо этого, раздел "Ко Дню Победы", где будут размещены военные песни и фильмы, появится в системе "Попутчик", пишет Смотрим. 

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