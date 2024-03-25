В первых числах апреля изменится расписание электричек до Самары, Сызрани, Безенчука и Мирной

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В Самарской пригородной пассажирской компании рассказали, что 8, 9, 10, 11, 12 апреля 2024 года в связи с проведением ремонтных работ изменится расписание движения пригородных поездов.

Так, 8, 9, 10, 11 апреля отменяется поезд № 7103 Самара — Сызрань‑1, а электричка № 7562 Сызрань‑1 – Мирная на участке Сызрань‑1 – Чапаевск проследует по измененному расписанию.

А 9, 10, 11, 12 апреля отменяется электричка № 7104 Сызрань‑1– Самара. В эти дни пригородный поезд № 6561 Мирная – Безенчук будет отменен на участке Чапаевск – Безенчук, пригородный поезд № 7553 Самара – Сызрань‑1 на участке Чапаевск — С ызрань‑1 проследует по измененному расписанию.

Также 8, 9, 10, 11 апреля 2024 года изменится расписание электрички № 7558 Сызрань‑1 – Мирная и электрички № 7557 Мирная – Сызрань‑1.

Помимо этого, 9, 10, 11 апреля отменят электричку № 6576 Безенчук – Мирная, 10 апреля изменит расписание пригородный поезд № 7574 Сызрань‑1– Мирная на участке Звезда – Мирная.

Также 10, 11 апреля пригородный поезд № 6567 Мирная – Безенчук на участке Звезда – Безенчук проследует по измененному расписанию, пишет СитиТраффик.

Подробнее о расписании движения электричек в эти дни можно узнать по ССЫЛКЕ.