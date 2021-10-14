В Новокуйбышевске в каждый троллейбус и автобус установят обеззараживатели воздуха 

В Пассажирское транспортное предприятие Новокуйбышевска приобретены обеззараживатели воздуха в салонах подвижного состава.
Сегодня специалисты ПТП приступили к монтажу первой партии. Троллейбус с номером 20 уже готов ехать в первый рейс.
Аппарат БРИЗ АВТО-3 изготовлен в Саратове,имеет соответствующие сертификаты. Рециркулятор работает постоянно пока движется транспорт. Вентилятор затягивает воздух из салона и очищает УФ-лучами.
Всего поступит более 60 бактерицидных рециркуляторов. Первую партию - 31 единицу устанавливают на все троллейбусы, на них уже есть крепления, осталось смонтировать дополнительную проводку.
Фото: правительство СО