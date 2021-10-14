В Новокуйбышевске в каждый троллейбус и автобус установят обеззараживатели воздуха 

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В Пассажирское транспортное предприятие Новокуйбышевска приобретены обеззараживатели воздуха в салонах подвижного состава.



Сегодня специалисты ПТП приступили к монтажу первой партии. Троллейбус с номером 20 уже готов ехать в первый рейс.

Аппарат БРИЗ АВТО-3 изготовлен в Саратове,имеет соответствующие сертификаты. Рециркулятор работает постоянно пока движется транспорт. Вентилятор затягивает воздух из салона и очищает УФ-лучами.



Всего поступит более 60 бактерицидных рециркуляторов. Первую партию - 31 единицу устанавливают на все троллейбусы, на них уже есть крепления, осталось смонтировать дополнительную проводку.

Фото: правительство СО