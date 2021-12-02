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В генплане Самары обозначили линию скоростного трамвая

2 декабря 2021 10:33
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В генплане Самары обозначили линию скоростного трамвая

Власти Самары не отказались от идеи строительства линии скоростного трамвая. Она обозначена на карте планируемых транспортных объектов, которая содержится в проекте внесения поправок в генплан города.

Судя по документу, проложить рельсы для скоростного трамвая планируется по проспекту Карла Маркса (его, кстати, тоже ждет реконструкция) до района железнодорожного вокзала, затем по берегу реки Самары, по Самарскому (Фрунзенскому) мосту, Шоссейной, Кряжскому шоссе и Утевской.

Но вот о готовности проложить трамвайные пути по проспекту Карла Маркса совсем недавно заявляли в региональном Минтрансе.

— По проспекту Карла Маркса будет идти автомобильная дорога. Она будет широкой, как Московское шоссе. Но мы оставляем коридор для развития трамвайного движения. Это перспективное направление, которое формирует «транспортный каркас» города, — пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Жители могут высказать свое мнение по этому поводу. Правда, из-за пандемии коронавируса собрание решили не проводить.

— Проект внесения изменений в генеральный план подготовили, чтобы уточнить положения документа и привести его в соответствие с действующими требованиями в области градостроительного законодательства. Если его примут, то генплан будет содержать положение о территориальном планировании с расчетами, карту функционального зонирования, планируемого размещения объектов местного значения (социальных, транспортных), границ населенных пунктов Самары, охранных зон, лесов. Жители смогут принять участие в обсуждении документа через интернет. Мнения собирают на сайте администрации Самары, — рассказал глава Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Также чиновник объяснил, каковы перспективы строительства объектов, обозначенных на картах:

— Обозначение этих объектов в генплане позволит ускорить работу над ними после их включения в государственные и муниципальные программы и при наличии финансирования.

Идею строительства линии скоростного трамвая активно обсуждали в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Проложить ее, конечно же, планировали до стадиона. Однако в итоге всё свелось к обустройству обычной трамвайной ветки, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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