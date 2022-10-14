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В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт

14 октября 2022 14:28
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16 октября состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Сочи».

16 октября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:00 состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Сочи».

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11, 12 и 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Также к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке «Улица Дальняя» пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

 

Фото:   администрация Самары

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