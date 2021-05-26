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Старый мост через реку Сок закрыли

26 мая 2021 09:14
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Старый мост через реку Сок закрыли

В Самаре приступили к реконструкции старого моста на реке Сок. Там закрыли движение и пригнали строительную технику. При этом основной ход движения переключили на недавно построенный мост.

Возводить новый мост параллельно существующему начали в декабре 2019 года. Длина моста — более 300 метров, ширина проезжей части — 7 метров. Для автомобилистов будут доступны две полосы движения.

По плану после реконструкции старого переезда движение автомобилей разведут по разным сторонам. Один мост будет обеспечивать движение транспорта по направлению в город, а другой — в сторону аэропорта Курумоч. По словам представителей власти, это позволит разгрузить дорогу, пишет 63.ру.

— Это будет совсем другая скорость движения, отсутствие пробок, — сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Теги: мост река Сок

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