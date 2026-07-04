В Сызрани задержали неоднократно судимого подозреваемого в краже велосипеда

В июне текущего года в дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о хищении из подъезда подросткового велосипеда стоимостью 27 000 рублей.

Заявитель предоставила полицейским фотографию, документы и подробное описание транспортного средства. Сотрудник дежурной части ориентировал на розыск похищенного автопатрули и личный состав Межмуниципального отдела.

По указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и территорию, прилегающую к нему, подробно опросили собственника двухколесного средства передвижения и установили, что велосипед, пристегнутый тросом, хранился на первом этаже под лестницей.

Сотрудники полиции изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, проверили лиц, ранее судимых за имущественные преступления и проживающих в близлежащих домах, а также документацию комиссионных магазинов.

В одном из ломбардов оперативники обнаружили и изъяли приходный ордер, выданный на имя местного жителя 1986 года рождения, ранее неоднократно судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Юго-Западному району установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный дал признательные показания и пояснил: ходил по подъездам, заметил велосипед, не очень надежно скрепленный тросом с лестничными перилами, путем рывка повредил запорное устройство и забрал транспортное средство. Денежные средства от его реализации потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении злоумышленника Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску похищенного имущества, реализованного третьим лицам, и устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города.