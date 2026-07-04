Умер бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников

Печальная новость пришла в ночь на субботу, 4 июля. На 53-м году жизни скончался бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников. Информацию о его смерти в социальных сетях распространили его друзья.

Виталий Стадников в 1997 году закончил Самарскую государственную архитектурно – строительную академию по специальности «Архитектура», защитил кандидатскую. До 2002 года работал ассистентом, старшим преподавателем, и.о. доцента кафедры «Архитектуры и дизайна» СамГАСА

До 2012 года работал в архитектурных бюро Москвы, а также занимался частной практикой. В 2012 года был приглашен на должность главного архитектора Самары, а затем стал советником мэра. С 2017 по 2021 гг. Виталий Стадников также являлся советником губернатора Самарской области.

В последнее время проживал за рубежом, пишет ГТРК-Самара.