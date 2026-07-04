аномальная жара сорвала празднование Дня независимости в США

Аномальная жара охватила центральные и восточные регионы США, вынудив власти десятков городов скорректировать или полностью отменить праздничные мероприятия в честь Дня независимости, 4 июля. Об этом пишет Reuters.

По данным Национальной метеорологической службы, экстренные предупреждения об опасной погоде затронули около 185 млн человек, что более половины населения страны. В некоторых районах столбики термометров поднялись до экстремальных 46°C.

Из-за угрозы здоровью граждан были отменены традиционные парады в Хаддон-Тауншипе, Уотертауне и Филадельфии, где жара повторила исторический рекорд 1901 года. В Бостоне начало грандиозного праздничного фейерверка пришлось отложить на четыре часа, пока спадет пик зноя, пишет КП.

В Вашингтоне Служба национальных парков объявила об отмене ежегодного парада из соображений безопасности. Также была временно приостановлена работа Большой американской государственной ярмарки на Национальной аллее. Тем временем жители и туристы в Нью-Йорке столкнулись с необычным явлением: на раскаленном асфальте Манхэттена у пешеходов начал плавиться клей на подошвах обуви.

Синоптики и медики предупреждают, что установившаяся погода может быть смертельно опасной. Власти призывают граждан отказаться от долгих прогулок, избегать массовых мероприятий на открытом воздухе, строго соблюдать питьевой режим и оставаться в кондиционируемых помещениях.

Напомним, жители Европы столкнулись с аналогичной проблемой. В Испании побит антирекорд по числу смертей от жары за месяц. В июне там погибло более тысячи человек.