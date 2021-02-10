Стало известно, сколько электромобилей насчитывается в России

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, сколько в России зарегистрировано электромобилей. На начало 2021 года в нашей стране зарегистрировано 10,8 тысяч электрокаров.

По сравнению с началом 2020 года российский рынок электромобилей вырос на 71%. Этот прирост довольно серьезный, учитывая, что в нашей стране количество таких автомобилей пока еще небольшое.

В январе 2021 года в России официально можно приобрести одну из 18 моделей элекрокаров. Продажей электромобилей занимается 14 брендов. Лидером по количеству продаж является модель Nissan Leaf. На нее приходится 83% от всех электромобилей, зарегистрированных в России, или 9 тысяч авто.

По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова 95% всех электромобилей в России с правым рулем. И не меньше 60% таких авто зарегистрированы в Сибири и на Дальнем Востоке. Отмечается, что растет не только первичный рынок электромобилей, но и вторичный. По статистике больше всего пользуются спросом электромобили на Дальнем Востоке, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на autostat.ru.

Фото: autostat.ru