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СРЗП призывает депутатов Госдумы запретить движение электросамокатов по пешеходным тротуарам

10 июля 2024 13:10
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СРЗП призывает депутатов Госдумы запретить движение электросамокатов по пешеходным тротуарам

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает запретить движение электросамокатов по пешеходным тротуарам. «Только так можно сократить ДТП с участием этого новомодного вида транспорта, а введение штрафных санкций за нарушение ПДД, которые будут рассматриваться на сегодняшнем заседании Госдумы, радикально проблему аварийности не решит», – заявил лидер СРЗП перед началом пленарного заседания.

«Сегодня Госдума рассмотрит поправки в КоАП о введении административной ответственности за нарушение ПДД для водителей электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и даже велосипедистов. Фракция «Справедливая Россия – За правду» неоднократно предлагала ввести «административку» для водителей СИМ, вносила в Госдуму законодательные инициативы, но с велосипедистами, по нашему мнению, явный перебор», – прокомментировал Сергей Миронов.

 

По его словам, острая проблема аварийности на дорогах с участием электросамокатов возникла в 2020 году, потому что именно тогда произошёл взрывной рост покупок этого вида транспорта. Начиная с 2020 года их количество на дорогах выросло во много раз. С 2020 по 2022 год россияне приобрели более полумиллиона электросамокатов, а с учётом аренды их число перевалило за 750 тысяч. В одной только Москве в аренду сдаётся более 40 тысяч электросамокатов, и это число постоянно растёт.

«Правил использования электросамокатов и тогда, и сейчас нет никаких, и из-за этого на пешеходных тротуарах творится вакханалия. Много погибших, много пострадавших, и уже давно настало время, чтобы навести порядок в этой сфере», – отметил парламентарий.

«Авторы сегодняшнего законопроекта предлагают ввести штрафы за нарушение ПДД от 500 рублей до 30 тысяч рублей. Эти санкции будут касаться не только водителей электросамокатов, но и велосипедистов, что очень спорно. Штрафовать собираются за езду в пьяном виде, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, невыполнение требования о предоставлении СИМ сотруднику полиции, оставление места ДТП», – рассказал Сергей Миронов.

«В целом правильно, и поправки в КоАП мы поддержим, но всё это полумеры! Надо понимать, что «электросамокатная полиция», которая должна будет проконтролировать использование 750 тысяч СИМ, в стране не появится, а значит, ДТП с пострадавшими будут случаться и дальше», – указал председатель СРЗП.

«Именно поэтому для решения проблемы партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает полностью запретить движение электросамокатов по пешеходным тротуарам, а за нарушение этого правила надо максимально жёстко штрафовать. Подобные правила действуют во многих странах мира, и они очень хорошо себя зарекомендовали», – рассказал парламентарий.

«Но, к сожалению, вместо такого вот запрета авторы законопроекта предлагают всего лишь штрафовать водителей СИМ за создание помех для движения пешеходов. Бред полный! Видя, как по тротуарам гоняют доставщики товаров и горе-водители на арендованных электросамокатах, можно с уверенностью сказать, что предлагаемые штрафы не помогут и проблему не решат. Наша партия будет добиваться введения ограничения движения СИМ по пешеходным тротуарам. Вопрос принципиальный, и если его не решить, то ДТП с пострадавшими не прекратятся. Сегодня мы голосуем «за», но вопросов по-прежнему остаётся очень много», – заключил Сергей Миронов.

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