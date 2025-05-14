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Штрафы для несовершеннолетних за езду на электросамокатах выросли втрое

14 мая 2025 13:59
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Штрафы для несовершеннолетних за езду на электросамокатах выросли втрое

Об этом сообщил доцент департамента права Института экономики, управления и права МГПУ Максим Тишаков. Коммерческие организации, которые предоставляют напрокат СИМ, запрещают в своих договорах управлять самокатом несовершеннолетним, либо лицами, не достигшим 16 лет. Штраф за такое нарушение с конца апреля у нескольких сервисов увеличился с 10 до 30 тыс. рублей, пишет Смотрим.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в эфире программы "Сигналы точного времени":

"Если мы посмотрим статистику прошлого года, то самокатчик опасен, прежде всего, для самого себя, и 90% всех ДТП с разными степенями исхода случались именно с теми, кто вел самокат, а не с пешеходами, с окружающими. Нам нужно объяснять самокатчикам, что любое действие, которое выходит за рамки правил, может повлечь за собой какие-то последствия, связанные, прежде всего, со здоровьем.

Поэтому я все-таки настаиваю на том, что фиксация нарушений на уровне государства и разворачивание таких штрафов в рамках кодекса об административных нарушениях все-таки будет иметь определенный эффект".

Теги: Городской транспорт

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