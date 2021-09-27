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Самарцы предпочитают автомобили серого цвета

27 сентября 2021 09:46
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Самарцы предпочитают автомобили серого цвета

Эксперты автомобильного сайта Дром изучили более миллиона объявлений о продаже автомобилей с начала 2021 года и выяснили, машины какого цвета популярнее всего в России. По результатам исследования, 27% автовладельцев Самарской области предпочитают серые или серебристые машины. 

На втором месте по популярности у самарцев — белые автомобили. Каждая четвертая машина (25%), приобретенная на вторичном рынке региона в текущем году, была белого цвета. Замыкают тройку лидеров черные автомобили, их выбрали 20% водителей. 

Цветные автомобили занимают  меньше трети рынка Самарской области — 28%. Среди них самым популярным цветом является синий (8%). Красные машины выбирают 6% автолюбителей, коричневые — 5%, зеленые и бежевые — по 4% водителей. Количество желтых и фиолетовых машин составляет менее 1%. 

Эксперты также изучили влияние цвета машин на скорость продажи. «По результатам исследования, цвет авто не является решающим фактором при покупке на вторичном рынке и не влияет на скорость продажи. Покупатели в первую очередь смотрят на цену и состояние машины. Но в основном россияне предпочитают практичность и выбирают цвета, которые требуют меньшего ухода», — рассказывает аналитик автомобильного сайта Даниил Бутов. 

В целом по стране 30% россиян предпочитают покупать автомобили серого или серебристого цвета, 23% — белого и 18% — черного. Больше всего цветных машин в Крыму, Новгородской и Тульской  областях — около 40%. В Дагестане и Чечне автолюбители чаще всего выбирают черные машины. А в Ставропольском крае и Ростовской области больше всего водителей, предпочитающих белые авто. В Москве первую строчку делят черные и серые машины — 48% автолюбителей столицы отдают предпочтение именно этим цветам.

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