Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самарской области спрос на капремонт фасадов частных домов вырос в 4,6 раза за год
64% жителей Самарской области предпочитают искать работу рядом с домом
В самарском музее "Заварка" пройдет первое детское занятие из цикла «Домовые истории»
Самарец продал арендованную компьютерную технику, теперь за мошенничество отправится под суд
Куйбышевская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»
МВД задержало преступную группу с оборотом свыше 1 млрд рублей
МВД будет лишать граждан прописки, если она окажется фиктивной
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
Самарец продал арендованную компьютерную технику, теперь за мошенничество отправится под суд

В отдел полиции Промышленного района Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратился местный житель 1993 года рождения, который стал жертвой недобросовестного арендатора.

Заявитель сообщил полицейским, что в конце 2025 года заключил договор аренды компьютерной техники. Арендатор предоставил паспортные данные и внес оплату за 10 дней использования оборудования.

В декабре заявитель обнаружил в сети Интернет объявление о продаже техники, по внешним признакам идентичной переданной в аренду. Попытки связаться с арендатором оказались безуспешными, в связи с чем мужчина обратился в полицию. Сотрудники органов внутренних дел опросили пострадавшего, который описал внешность арендатора и предоставил подписанный с ним договор.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о похищенном имуществе, проверили комиссионные магазины и ломбарды. В одном из них обнаружили документы, которые подтвердили факт сдачи разыскиваемой компьютерной техники и в последующем выставленной в сети Интернет для продажи. Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и  задержали его.

В ходе опроса местный житель 2000 года рождения, работающий таксистом, сообщил, что потратил вырученные за продажу чужого имущества 60 000 рублей на погашение долгов.

Сотрудники полиции изъяли из комиссионного магазина имущество, стоимостью более  90 000 рублей и вернули его законному  владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Самарцу вручена копия обвинительного заключения. В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

В центре внимания
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
459
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
531
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
421
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
386
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
645
Весь список