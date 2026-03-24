Самарец продал арендованную компьютерную технику, теперь за мошенничество отправится под суд

В отдел полиции Промышленного района Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратился местный житель 1993 года рождения, который стал жертвой недобросовестного арендатора.

Заявитель сообщил полицейским, что в конце 2025 года заключил договор аренды компьютерной техники. Арендатор предоставил паспортные данные и внес оплату за 10 дней использования оборудования.

В декабре заявитель обнаружил в сети Интернет объявление о продаже техники, по внешним признакам идентичной переданной в аренду. Попытки связаться с арендатором оказались безуспешными, в связи с чем мужчина обратился в полицию. Сотрудники органов внутренних дел опросили пострадавшего, который описал внешность арендатора и предоставил подписанный с ним договор.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о похищенном имуществе, проверили комиссионные магазины и ломбарды. В одном из них обнаружили документы, которые подтвердили факт сдачи разыскиваемой компьютерной техники и в последующем выставленной в сети Интернет для продажи. Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его.

В ходе опроса местный житель 2000 года рождения, работающий таксистом, сообщил, что потратил вырученные за продажу чужого имущества 60 000 рублей на погашение долгов.

Сотрудники полиции изъяли из комиссионного магазина имущество, стоимостью более 90 000 рублей и вернули его законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Самарцу вручена копия обвинительного заключения. В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.