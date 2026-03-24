В самарском музее "Заварка" пройдет первое детское занятие из цикла «Домовые истории»

В субботу, 28 марта, в 16.00 пройдет первое детское занятие из цикла «Домовые истории» (6+). Это проект старшего научного сотрудника «Заварки» Арины Гусаровой, в рамках которого участники будут изучать концепцию дома как объекта, места уюта и жизни.

Почему у некоторых домов есть названия? Зависит ли это от архитектора, который его строил, или от фамилии хозяина, который им владел? На первом занятии дети узнают, чем дома отличаются друг от друга и какие истории они могут рассказать о себе. В практической части участники сделают собственные дома из картона и соберут из них целую улицу. Готовые поделки можно будет забрать с собой.

В занятие входит посещение выставки «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+), которая посвящена истории здания «Заварки».

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cVjIRc