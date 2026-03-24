Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самарской области спрос на капремонт фасадов частных домов вырос в 4,6 раза за год
64% жителей Самарской области предпочитают искать работу рядом с домом
В самарском музее "Заварка" пройдет первое детское занятие из цикла «Домовые истории»
Самарец продал арендованную компьютерную технику, теперь за мошенничество отправится под суд
Куйбышевская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»
МВД задержало преступную группу с оборотом свыше 1 млрд рублей
МВД будет лишать граждан прописки, если она окажется фиктивной
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
В субботу, 28 марта, в 16.00 пройдет первое детское занятие из цикла «Домовые истории» (6+). Это проект старшего научного сотрудника «Заварки» Арины Гусаровой, в рамках которого участники будут изучать концепцию дома как объекта, места уюта и жизни.
Почему у некоторых домов есть названия? Зависит ли это от архитектора, который его строил, или от фамилии хозяина, который им владел? На первом занятии дети узнают, чем дома отличаются друг от друга и какие истории они могут рассказать о себе. В практической части участники сделают собственные дома из картона и соберут из них целую улицу. Готовые поделки можно будет забрать с собой.
В занятие входит посещение выставки «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+), которая посвящена истории здания «Заварки».
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cVjIRc

В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
В 22 туре Мир РПЛ
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
