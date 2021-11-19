Самарский перевозчик рассказал о новом порядке пропуска пассажиров в автобусы

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Самарский перевозчик ответил на вопросы горожан о новой пропускной системе в автобусах. Теперь посадка осуществляется только через переднюю дверь. Оказалось, связано это с нехваткой кадров на предприятии.

Жители Самары в твиттере обратились к представителям компании-перевозчика с вопросом о новых правилах посадки и высадки пассажиров. Теперь войти в автобус можно только через переднюю дверь, а выйти - через любую другую. Горожане считают, что это доставляет некоторые неудобства.

Перевозчик ответил, что новшество в первую очередь связано с дефицитом кадров:

"Наблюдается дефицит кадров - более 100 водителей и кондукторов. Прилагаем все усилия для максимального выпуска автобусов на маршруты. Водитель выполняет функционал кондуктора. Маломобильные граждане и люди с детскими колясками могут воспользоваться средней дверью".

Однако такая система начала действовать и на тех маршрутах, где кондукторы есть. Представители "Самара Авто Газ" пояснили, что делается это для того, чтобы пассажиры привыкли к единой системе посадки. Также это помогает лучше проследить за исполнением антиковидных мер.

Фото: ООО "Самара Авто Газ" / СОВА