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С октября в Самаре дачные автобусы будут ходить только по выходным дням

29 сентября 2021 11:41
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С октября в Самаре дачные автобусы будут ходить только по выходным дням

В Самаре продолжаются сезонные регулярные дачные перевозки. Напоминаем, что октябрь – это последний месяц в году, когда организуются рейсы к садово-дачным массивам и обратно. В соответствии с утвержденным расписанием традиционно с 1 октября перевозки по этим направлениям выполняются только по субботам и воскресеньям. По пятницам они не осуществляются.

Напомним, что в Самаре действуют 29 дачных маршрутов. Стоимость проезда сохранена на уровне 2019 года. У граждан имеется право льготного проезда: с использованием льготных транспортных карт – садово-дачной карты, социальной карты, карты школьника. Возможен проезд и без льгот за наличную и безналичную оплату.

Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») рекомендует пассажирам перед поездками проверять баланс своих карт и при необходимости пополнять их.

Стоит напомнить, что срок активация транспортной карты равен 12 месяцам с момента совершения последней операции пополнения или активации. После истечения этого срока карта подлежит переактивации в любом пункте пополнения, либо в отделениях Почты России, либо в офисах «ОТК». Кроме того, пополнить транспортные карты для оплаты проезда по садово-дачным маршрутам возможно через сайт единого оператора «ОТК» и сервис «Сбербанк-онлайн».

По возникающим вопросам можно обращаться на «горячую линию»: 8 (800) 700-74-99 (звонок бесплатный).

Отметим, что услуга перевозок на садово-дачные массивы является очень востребованной в Самаре. В связи с эпидемиологической ситуацией во время рейсов продолжаются контрольные мероприятия – эту работу по решению оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 усиливают. Контрольно-ревизионная служба перевозчика нацелена на то, чтобы на входе в салоны еще жестче следить за обеспечением социального дистанцирования и соблюдением масочного режима. Причем средство защиты органов дыхания пассажирам, кондукторам и водителям необходимо надевать перед входом в салон и не снимать до конца поездки. Маска должна закрывать и рот, и нос. Пассажиры, не имеющие масок, в дачные автобусы не допускаются, билеты им не продают – на этот счет персонал, выходящий на линии, проходит инструктаж перед сменами.

Отметим также, что риск инфицирования коронавирусом и гриппом снижается, если пройти вакцинацию.

Кроме того, для повышения безопасности транспортный парк проходит мойку и дезинфекцию, при этом повышенное внимание обращается на санобработку всех контактных поверхностей. Они дополнительно обеззараживаются в промежутках между рейсами.

Напомним также, что с сентября в соответствии с утвержденным расписанием, в связи с уменьшением светового дня автобусы в направлении «из города» отправляются на час позже, а последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше. Данное расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок.

Обращаем внимание горожан на то, что в этом году организованные перевозки завершатся 31 октября.

Более подробно с расписанием работы дачных маршрутов можно ознакомиться по ссылкам: https://samadm.ru/docs/official-publication/24841/; http://samaraavtogaz.ru/news/?page2 (с 1 октября 2021 года действительно расписание только на выходные дни).

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