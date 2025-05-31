С 31 мая появятся новые водные рейсы в села Ширяево и Винновка

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Судоходные компании возобновляют движение по популярным туристическим направлениям. Кроме того, увеличится число рейсов в Рождествено.

С 31 мая появятся новые рейсы в населенные пункты Самарской области – села Ширяево и Винновка.

О старте перевозок объявила компания «Волга-Трэвэл», специализирующаяся на пассажирских перевозках на скоростных судах «Валдай».

В Винновку перевозки запланированы на ежедневной основе. Суда будут курсировать между населенными пунктами по два раза в день с выездом из Самары в 11:00 и 15:00, из Винновки – в 12:00 и 17:30.

Ширяевское направление будет доступно по пятницам, выходным и праздникам. Из Ширяево судно будет отходить в 11:00 и 15:00, из Самары – в 12:00 и 16:00.

Аналогичное расписание будет действовать в праздничные дни, 11 и 12 июня. Как рассказывал OBOZ.INFO, в честь Дня России они будут нерабочими.

Также увеличивается число рейсов в Рождествено. Сейчас на направление назначен один ежедневный рейс, по выходным и праздникам есть еще три рейса туда и обратно. С 31 мая ежедневных рейсов станет три: в 09:00, 13:00 и 19:00 из Самары, 10:00, 14:00, 20:00 из Рождествено.

Также по выходным и праздникам назначено еще три. В 10:00, 14:00 и 18:00 из столицы региона, в 13:00, 17:00 и 19:00 – рейсы в обратную сторону, пишет Обоз.инфо.