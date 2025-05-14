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С 16 мая меняется схема движения маршрута № 480

14 мая 2025 15:48
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Конечным остановочным пунктом станет станция «Юнгородок», в непосредственной близости к которой расположен крупный транспортно-пересадочный узел «Пятилетка».

С 16 мая 2025 года меняется схема движения маршрута № 480, следующего из поселка городского типа Смышляевка до пригородного автовокзала города Самары, сообщает Минтранс Самарской области.

Конечным остановочным пунктом станет станция «Юнгородок», в непосредственной близости к которой расположен крупный транспортно-пересадочный узел «Пятилетка».

Временная мера по сокращению протяженности маршрута по заявлению перевозчика позволит:
 - повысить оборачиваемость транспортных средств и уменьшить интервал движения с 15-20 минут до 7-8 минут,
 - снизить стоимость проезда с 60 до 40 рублей.

Конечная остановка возле крупного ТПУ расширит возможности пассажиров по передвижению в городской черте.

Маршруты до пригородного вокзала Самары:
 - №226 «Улица Солнечная – Хлебная площадь»;
 - №126Ю «Самара – Кинель»;
-  №366 «Юбилейный – Самара (железнодорожный вокзал).

Другие маршруты маршруты возле ТПУ «Пятилетка»:
 - 3 трамвайных (№№ 8, 10, 25);
 - 4 троллейбусных (№№ 8, 12, 13, 18);
 - 3 автобусных коммерческих (№№ 203, 213, 261);
 - 8 автобусных льготных (№№ 6, 21, 30, 38, 47, 51, 55, 87).

В дальнейшем автобусный маршрут №480 будет работать в рамках государственного контракта, который предусматривает:
 - обновление подвижного состава,
 - составление удобного для пассажиров расписания и его соблюдение.

 

Фото:   Минтранс Самарской области

Теги: Самара

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