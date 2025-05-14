С 16 мая меняется схема движения маршрута № 480

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С 16 мая 2025 года меняется схема движения маршрута № 480, следующего из поселка городского типа Смышляевка до пригородного автовокзала города Самары, сообщает Минтранс Самарской области.



Конечным остановочным пунктом станет станция «Юнгородок», в непосредственной близости к которой расположен крупный транспортно-пересадочный узел «Пятилетка».



Временная мера по сокращению протяженности маршрута по заявлению перевозчика позволит:

- повысить оборачиваемость транспортных средств и уменьшить интервал движения с 15-20 минут до 7-8 минут,

- снизить стоимость проезда с 60 до 40 рублей.



Конечная остановка возле крупного ТПУ расширит возможности пассажиров по передвижению в городской черте.



Маршруты до пригородного вокзала Самары:

- №226 «Улица Солнечная – Хлебная площадь»;

- №126Ю «Самара – Кинель»;

- №366 «Юбилейный – Самара (железнодорожный вокзал).



Другие маршруты маршруты возле ТПУ «Пятилетка»:

- 3 трамвайных (№№ 8, 10, 25);

- 4 троллейбусных (№№ 8, 12, 13, 18);

- 3 автобусных коммерческих (№№ 203, 213, 261);

- 8 автобусных льготных (№№ 6, 21, 30, 38, 47, 51, 55, 87).



В дальнейшем автобусный маршрут №480 будет работать в рамках государственного контракта, который предусматривает:

- обновление подвижного состава,

- составление удобного для пассажиров расписания и его соблюдение.

Фото: Минтранс Самарской области