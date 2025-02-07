Речная переправа из Самары в Рождествено будет работать с 7 февраля только днем

149

С пятницы, 7 февраля 2025 года, в Самарской области изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Изменение коснется маршрута Самара – Рождествено. Об этом сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

«Из-за сложной ледовой обстановки движение СВП будет временно осуществляться в светлое время суток», – рассказали в пресс-службе.

Суда будут отправляться из Самары – в 07:30, а из Рождествено – в 07:45. Окончание движения из Самары запланировано на 17:45, а из Рождествено – на 18:00. Заход на Проран предусмотрен в 10:00 и 15:00, пишет Самара-КП.