Расписание «Ласточек» изменится в Самарской области 4, 5 и 8 марта

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В Самарской области 4, 5 и 8 марта 2023 года изменится расписание четырех «Ласточек». Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

В эти дни в связи с производственной необходимостью произведут замену состава «Ласточка» в направлении Самара – Сызрань – Самара. Так, электропоезд № 7141 сообщением Самара – Сызрань будет отправляться в 07:10, а прибывать в 08:57.

Электропоезд № 7142 сообщением Сызрань – Самара отбывает в 09:13, а возвращается в областной центр в 11:04. Изменения коснулись и электропоезда № 7143 сообщением Самара – Сызрань, время отправления которого – 16:08, а прибытия – 17:46.

Помимо этого, расписание электропоезда № 7144 сообщением Сызрань – Самара теперь следующее: отправление запланировано на 18:07, а прибытие – на 19:53. Время указано местное, пишет Самара-КП.