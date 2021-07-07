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"Победа" вернула пассажирам все деньги за отмененные из-за локдауна рейсы

7 июля 2021 11:47
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"Победа" вернула пассажирам все деньги за отмененные из-за локдауна рейсы

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") вернул пассажирам все деньги за отменённые из-за локдауна 2020 года рейсы: 985 миллионов рублей на банковские карты, еще 1,5 миллиарда рублей пассажиры потратили на другие перелеты, сообщил журналистам официальный представитель компании.

"Лоукостер "Победа" ... в июне 2021 года вернул клиентам 985 миллионов рублей на банковские карты за отменённые в апреле-мае 2020 года рейсы. Ещё 1,5 миллиарда рублей клиенты "Победы" потратили в течение 2021 года на авиаперелёты, воспользовавшись зачисленными средствами в личном кабинете на сайте pobeda.aero. Таким образом, "Победа" полностью выполнила свои обязательства перед клиентами всех рейсов, отменённых в связи с постановлением правительства РФ весной прошлого года", - сказал представитель.

"Победа" отменила все рейсы маршрутной сети с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Лоукостер автоматически оформил полный возврат средств в личные кабинеты клиентов на сайте авиакомпании – всего было зачислено почти 2,5 миллиарда рублей. До 1 июня 2021 года эти средства можно было потратить только на другие рейсы авиакомпании. После 1 июня 2021 года все неизрасходованные средства возвращены на банковские карты клиентов в полном объёме – на два года раньше срока возврата, разрешённого правительством РФ.

"Мы знаем, что правительством РФ разрешено вернуть "живые" деньги за отменённые рейсы в течение трёх лет, но мы обещали нашим клиентам, что сделаем это в течение года. И я горжусь тем, что мы сумели сдержать своё слово даже в продолжающемся мировом кризисе с серьёзными ограничениями для туризма", - передал представитель слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Всего из-за локдауна 2020 года "Победа" отменила около 14 тысяч рейсов, в июне 2020 года компания приступила к поэтапному возобновлению полётов. К 1 июля 2020 года расписание было полностью восстановлено, за исключением международных рейсов, сообщает РИА Новости.

Теги: локдаун Победа рейсы самолеты

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