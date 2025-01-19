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Николай Носков: с завтрашнего дня в регулярные рейсы в Самаре выйдут трамваи нового поколения – «Витязь М»

19 января 2025 19:24
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"Обкатку трамваев в Самаре проводили лучшие водители ТТУ – нареканий от них нет".

"Сегодня по поручению губернатора Самарской области вместе с первым вице-губернатором - председателем Правительства Самарской области Михаилом Смирновым и министром транспорта и автомобильных дорог региона Сергеем Карповым приняли участие в обкатке новых трехсекционных трамваев. С завтрашнего дня в регулярные рейсы в Самаре выйдут трамваи нового поколения – Витязь М", рассказал глава Самары Николай Носков.

"Они отвечают всем современным представлениям о комфорте и безопасности – они низкопольные, просторные, оснащены пандусами, валидаторами, USB-розетками, видеонаблюдением, имеют широкие площадки для колясок. Обкатку трамваев в Самаре проводили лучшие водители ТТУ – нареканий от них нет", - отметил Николай Носков.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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