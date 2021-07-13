На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единая система, где собрана информация о поставщиках всех коммунальных услуг.
Личный кабинет ГИС ЖКХ для оплаты коммунальных услуг в Самарской области
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидается гроза, ливень, град и шквалистый ветер
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян
Во время строительства ЖК в Самаре упала сваебойная машина
Во время строительства ЖК в Самаре упала сваебойная машина
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области
Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
В Самаре прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов

13 июля 2021 12:57
204
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов

Очередные изменения в реестр муниципальных маршрутов планируют ввести городские власти. Соответствующий проект постановления администрации Самары уже подготовлен. Известно, что в адрес департамента транспорта от организаций-перевозчиков поступили заявления об изменении автобусных маршрутов.

Сократят количество машин на маршрутах № 1 – с 20 до 18 единиц, № 5д – с 10 до 5, № 6 – с 5 до 3, № 21 – с 9 до 7, № 22 – с 9 до 7, № 23 – с 14 до 10, № 26 – с 4 до 3, № 30 – с 4 до 2, № 34 – с 38 до 35, № 35 – с 3 до 2, № 37 – с 21 до 20, № 38 – с 6 до 4, № 50 – с 20 до 18, № 51 – с 15 до 6, № 52 – с 10 до 8, № 53 – с 6 до 4, № 55 – с 5 до 4, № 56 – с 10 до 6, № 63 – с 3 до 2, № 66 – с 14 до 10, № 78 – с 2 до 1, № 79 – с 2 до 1.

"Сокращение связано с уменьшением выручки и пассажиропотока, в соответствии с нормативными документами", – сообщили в Департаменте транспорта.

А вот с автобусами № 47, 70 и 59 ситуация иная. На маршруте № 47 увеличат количество машин с 28 до 30, то же самое сделают и с маршрутом № 70, там к 27 автобусам прибавят еще два, на маршруте № 59 увеличат количество техники на одну машину.

Тем временем, в Самаре хотят сократить количество троллейбусов №12 и №17. Пассажиров ждёт и изменение схемы движения, сообщает ГТРК Самара.

Теги: В центре внимания городской транспорт маршруты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
08 июля 2021, 12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
Движение транспорта восстановлено. Благоустройство
738
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
06 июля 2021, 12:24
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
Дмитрий Азаров передал ключи от новых троллейбусов водителям ТТУ. Транспорт
830
В Самаре до 11 июля запустят троллейбусы с зарядкой для телефонов
06 июля 2021, 10:59
В Самаре до 11 июля запустят троллейбусы с зарядкой для телефонов
Также все новые троллейбусы оснащены системой климат-контроля. Транспорт
555
В центре внимания
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
13 июля 2021  13:51
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
121
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
13 июля 2021  13:09
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
114
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
13 июля 2021  12:57
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
197
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
13 июля 2021  09:14
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
230
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
470
Весь список