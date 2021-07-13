На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов

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Очередные изменения в реестр муниципальных маршрутов планируют ввести городские власти. Соответствующий проект постановления администрации Самары уже подготовлен. Известно, что в адрес департамента транспорта от организаций-перевозчиков поступили заявления об изменении автобусных маршрутов.

Сократят количество машин на маршрутах № 1 – с 20 до 18 единиц, № 5д – с 10 до 5, № 6 – с 5 до 3, № 21 – с 9 до 7, № 22 – с 9 до 7, № 23 – с 14 до 10, № 26 – с 4 до 3, № 30 – с 4 до 2, № 34 – с 38 до 35, № 35 – с 3 до 2, № 37 – с 21 до 20, № 38 – с 6 до 4, № 50 – с 20 до 18, № 51 – с 15 до 6, № 52 – с 10 до 8, № 53 – с 6 до 4, № 55 – с 5 до 4, № 56 – с 10 до 6, № 63 – с 3 до 2, № 66 – с 14 до 10, № 78 – с 2 до 1, № 79 – с 2 до 1.

"Сокращение связано с уменьшением выручки и пассажиропотока, в соответствии с нормативными документами", – сообщили в Департаменте транспорта.

А вот с автобусами № 47, 70 и 59 ситуация иная. На маршруте № 47 увеличат количество машин с 28 до 30, то же самое сделают и с маршрутом № 70, там к 27 автобусам прибавят еще два, на маршруте № 59 увеличат количество техники на одну машину.

Тем временем, в Самаре хотят сократить количество троллейбусов №12 и №17. Пассажиров ждёт и изменение схемы движения, сообщает ГТРК Самара.