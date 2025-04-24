На пригородных маршрутах Самары начат подсчет пассажиров

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В Самарской области стартовал мониторинг пассажиропотока на пригородных маршрутах, следующих в Самару. Сбор сведений осуществляется путем натурного обследования количества пассажиров в утренние и вечерние часы «пик» и в периоды между ними. Такое обследование предполагает механический подсчет пассажиров и мониторинг наиболее востребованных конечных остановок.

В настоящее время проводится первый этап мониторинга – обследование ближних пригородов. В него который включены 14 пригородных маршрутов из населенных пунктов Лопатино, Южного города, Стройкерамики, Смышляевки, Новосемейкино, Преображенки, Гранного, Самарского, а также совхозов Юбилейный и Черновский.

Цель мониторинга – получение достоверной информации о количестве перевезенных пассажиров, востребованности маршрутов и наполняемости транспортных средств по ходу следования маршрута. Эти данные лягут в основу разрабатываемых в настоящее время документов транспортного планирования и позволят выстроить эффективную систему перемещения пассажиров в городских агломерациях. Создание грамотной Транспортной стратегии региона – одно из поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Мониторинг пассажиропотока продлится до конца 2025 года. В первую очередь будут обследованы пригородные маршруты, тяготеющие к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации – Самаре и Тольятти. Также запланировано изучение спроса пассажиров на междугородние маршруты.

«В ходе нескольких встреч представителей министерства транспорта Самарской области и регионального штаба ОНФ Самарской области обсуждались проблемы нехватки транспорта и рационального распределения пассажиропотока по маршрутам, используя все виды задействованного транспорта, особенно на периферии городских агломераций, в направлении развития городов. Радует то, что областной минтранс готов работать над развитием транспорта, прислушиваться к проблемам жителей области и пытается найти возможности для улучшения. Мониторинг загрузки транспорта даст возможность фактически определить проблемы, основанные на фактах, а не на эмоциях потребителей данных услуг», - говорит член регионального штаба отделения «Народного Фронта» Александр Денисов.