На переправе Самара-Рождествено стало больше рейсов

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У жителей Самары и области появилась дополнительная возможность переправиться с левого берега Волги на правый.

«2 и 3 июля на паромной переправе по маршруту „Самара(Октябрьский Спуск) — Рождествено“ назначаются дополнительные рейсы. Отправление 2 июля из Рождествено в 19:00. Отправление 3 июля из Самары в 20:00», — сообщил официальный канал Самарского речного пассажирского предприятия.

Расписание переправ на правый берег Волги часто можно назвать «плавающим». В конце мая на маршруте Самара (Октябрьский Спуск) — Рождествено добавляли рейсов. А вот в середине мая приостанавливали паромную переправу по этому маршруту. Изменения в режиме работы транспортного объекта объясняли тогда техническими причинами. А в конце июня снова вводили в расписание дополнительные рейсы.

При этом жители Самары частенько жалуются на нехватку рейсов на правый берег Волги, пишет 63.ру.