На Московском шоссе в Самаре добавят полос для движения транспорта

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Стали известны подробности ремонта Московского шоссе в Самаре. Работы планируют начать в апреле на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова.

Как рассказал 63.RU начальник отдела дорожной инспекции регионального УГИБДД Артём Кудашев, на нескольких участках увеличится количество полос для движения транспорта.

— Сейчас на участке Московского шоссе в районе пересечения с проспектом Масленникова 7 полос для движения и светофор с дополнительной стрелкой для поворота направо, на проспект Масленникова. Во время ремонта планируется добавить еще одну полосу при движении в город — переходно-скоростную для поворота на проспект Масленникова. Зеленый сигнал светофора для проезда по ней будет гореть всегда, за исключением времени, когда пешеходы будут переходить дорогу, — рассказал Артём Кудашев.

Также, по его словам, количество полос увеличат на перекрестке Московского шоссе и 4-го проезда.

— Сейчас перед трамвайными путями по две полосы. Но место позволяет организовать третью, — уточнил полицейский.

Сейчас Минтранс ищет подрядчика для проведения ремонта. Дорожным рабочим предстоит заменить верхний слой дороги и отремонтировать трамвайные пути. Причем при укладке асфальта будут использовать новый ГОСТ, который направлен на то, чтобы на дорогах не появлялась колейность. Сейчас размер колеи, по данным ГИБДД, местами достигает 7 сантиметров.

Также подрядчики должны будут обновить сети ливневой канализации, чтобы дорогу больше не затапливало во время дождей и оттепели.