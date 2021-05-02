На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому

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В преддверии парада Победы в Самаре скорректируют схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщили представители мэрии областной столицы.

— Речь идет о трамваях № 3 («Чапаевская» — «Юнгородок»), № 16 («Тухачевского» — «Железнодорожный вокзал») и № 20 («Фадеева» — Чапаевская»). После пересечения Галактионовской и Красноармейской они будут двигаться по Галактионовской, Венцека и Фрунзе, а затем — по своим маршрутам. Такое расписание будет действовать 5 мая (с 18:00 до 23:00), 7 мая (с 08:00 до 13:00) и с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая, — пояснили в городской администрации.

Кроме того, в эти же даты временно прекратится движение троллейбусов. По словам представителей мэрии Самары, не будут ходить маршруты № 6 («Губернский рынок» — «Волгарь») и № 16 («Губернский рынок» — «6-й причал»), пишет 63.ру.

— Также изменения коснутся автобусов № 24, 92, 2967, 61, 247, 3, 11, 34, 37, 46, 47, 80, 207, 226, 295, 297 и 53. Кроме того, временно будут скорректированы маршруты автобуса № 6 и дублирующего его маршрут троллейбуса № 6, — добавили чиновники.

В преддверии Дня Победы в центре Самары также планируют перекрыть несколько улиц. Водителям лучше выбирать пути объезда.