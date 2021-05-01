На ряде дорог в Самаре ограничат движение транспорта перед Днем Победы

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Согласно распоряжения первого заместителя главы г.о. Самара Владимира Василенко, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Самаре будут введены временные ограничения движения транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), а также машин с пропусками, утвержденными управлением МВД России по городу Самаре.

С 18 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 3 Мая 2021 г.:

-по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

-по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

С 23 часов 01 минуты 3 мая 2021 г. до 23 часов 59 минут 9 мая 2021 г.:

-по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

С 18 часов 00 минут 3 мая 2021 г. до 15 часов 00 минут 9 мая 2021 г.:

-по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Красноармейской.

С 18 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 5 мая 2021 г. и с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 7 мая 2021 г.:

-по ул. Некрасовской от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;

-по ул. Л Толстого от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;

-по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Ульяновской;

-по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Галактионовской;

-по ул. Шостаковича от Куйбышева до ул. Фрунзе;

-по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Галактионовской;

-по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской;

-по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской;

-по ул. Чапаевской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской.

С 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 8 мая 2021 г.:

-по ул. Молодогвардейской от ул. Ярмарочной до ул. Маяковского.

С 22 часов 00 минут 8 мая 2021 г. до 15 часов 00 минут 9 мая 2021 г.:

-по ул. Высоцкого от ул. Молодогвардейской до ул. Галактионовской;

-по ул. Некрасовской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по ул. Л. Толстого от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской;

-по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской.

С 22 часов 00 минут 8 мая 2021 г. до 23 часов 59 минут 9 мая 2021 г. по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской.

С 6 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 9 мая 2021 г.:

-по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;

-по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;

-по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;

-по ул. Ульяновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по Студенческому пер. от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по ул. Маяковского от Волжского просп. до ул. Галактионовской;

-по ул. Полевой от Волжского просп. до ул. Галактионовской;

-по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

-по ул. Куйбышева от ул. Л Толстого до ул. Вилоновской;

-по Волжскому просп. от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

-по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул. Осипенко;

-по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

-по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

-по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

-по ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Ульяновской.

С 15 часов 01 минуты до 18 часов 00 минут 9 мая 2021 г. по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской.

С 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 9 мая 2021 г. по ул. Мичурина от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев.

С 13 часов 00 минут 9 мая до 01 часа 00 минут 10 мая 2021 г.: