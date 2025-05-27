Минпромторг расширил программу льготных автокредитов на семьи с двумя детьми

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Минпромторг России включил в перезапущенную программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль» семьи с двумя детьми. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — приводит сообщение «Интерфакс».

Уточняется, что решение о перезапуске программы приняли в середине мая. Тогда акцент в информировании о программе делался на многодетные семьи минимум с тремя детьми.

По условиям текущей программы льготного кредитования для отдельных групп населения базовая скидка при покупке машины составляет 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25% от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Приобретение электромобиля увеличит скидку до 30%. В свою очередь в рамках программы «Семейный автомобиль» подразумевается скидка в 10% от стоимости транспортного средства, пишут "Известия".