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Маршрут №480 будет по-прежнему следовать до пригородного автовокзала

16 мая 2025 11:21
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Маршрут № 480 будет по-прежнему следовать до пригородного автовокзала

Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым после многочисленных просьб жителей региона.

Так, путь следования межмуниципального маршрута №480 "Пгт Смышляевка - Самара (пригородный автовокзал)" не изменится.

Первоначальное предложение о сокращении маршрута автобуса № 480 до транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" не было принято. Оно неудобно для многих жителей п. Петра Дубрава, Стройкерамики и других населенных пунктов.

Правительством региона было найдено оптимальное решение. Во втором полугодии 2025 года планируется перевести маршрут на регулируемый тариф.

Работа маршрута в рамках госконтракта позволит обновить и увеличить подвижной состав, а также обеспечить соблюдение удобного для пассажиров расписания движения, пишет Сова.

Теги: Городской транспорт

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