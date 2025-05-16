Маршрут № 480 будет по-прежнему следовать до пригородного автовокзала

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Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым после многочисленных просьб жителей региона.

Так, путь следования межмуниципального маршрута №480 "Пгт Смышляевка - Самара (пригородный автовокзал)" не изменится.



Первоначальное предложение о сокращении маршрута автобуса № 480 до транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" не было принято. Оно неудобно для многих жителей п. Петра Дубрава, Стройкерамики и других населенных пунктов.



Правительством региона было найдено оптимальное решение. Во втором полугодии 2025 года планируется перевести маршрут на регулируемый тариф.



Работа маршрута в рамках госконтракта позволит обновить и увеличить подвижной состав, а также обеспечить соблюдение удобного для пассажиров расписания движения, пишет Сова.