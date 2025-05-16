Магистраль Центральную в Самаре могут сделать платной

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Власти Самарской области намерены заключить концессионное соглашение на строительство магистрали «Центральная» в Самаре с компанией "Инфраструктура России - Обход Курска".

Предполагается, что проезд по будущей магистрали станет платным.

Компания подала свое обращение в правительство региона, и кабмин на заседании 16 мая 2025 года его рассмотрел.

В Самарской области уже есть опыт реализации концессионных соглашений: за счет концессии строился мост через Волгу с Обходом Тольятти, пишет СитиТраффик.