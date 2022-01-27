Из-за перекрытия Галактионовской в Самаре случился транспортный коллапс

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Изменение схемы движения трамваев в центре Самары дало неприятные результаты. По словам местных жителей, в городе начались проблемы с транспортом.

— По 30 минут занимает ожидание транспорта, чтобы доехать с Барбошиной поляны до проспекта Ленина и в обратном направлении! Трамваи забиты пассажирами! Приходится ехать с пересадкой на 20-м маршруте, что сильно влияет на сумму за проезд, — пожаловались горожане властям.

В администрации Самары ответили, что проблемы связаны с перекрытием улицы Галактионовской.

— Поскольку маршруты в старую часть города идут измененной трассой движения, через улицу Арцыбушевскую, в этом месте образуется затор, трамваям сложно проехать из-за находящегося на путях стороннего транспорта, — прокомментировали представители департамента транспорта Самары.

По словам чиновников, они проанализировали транспортную и дорожную ситуацию. Для оптимизации ситуации департамент хочет перенастроить светофоры, поставить дополнительные дорожные знаки, обеспечить приоритет работы общественного транспорта. Изменения могут ввести уже в феврале-марте, пишет 63.ру.

Участок улицы Галактионовской закрыли 10 января 2022 года. На перекрытом участке будут рыть стартовый котлован для будущей станции метро «Театральная». Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Однако возникает вопрос — вернут ли после этого рельсы на место.