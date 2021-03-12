Из Самары в Йошкар-Олу запускают первый туристический поезд

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Куйбышевский филиал АО «ФПК» совместно с ООО «РЖД Тур» в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» запускают первый туристический поезд выходного дня из Самары в Йошкар-Олу.

Поезд № 925/926 прямого сообщения Самара – Йошкар-Ола – Самара отправится в первый рейс в пятницу 9 апреля, а в Самару туристы вернутся в воскресенье 11 апреля.

В стоимость тура включены железнодорожные билеты и экскурсионная программа «Этно-гастротур «Вкусно Едем. #ВкусноЙошка!», которая познакомит туристов с достопримечательностями Йошкар-Олы.

В состав поезда включены комфортабельные вагоны категории СВ и купе. Подвижной состав оборудован установками кондиционирования воздуха, биотуалетами, розетками.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Туризм с РЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 550 95 10, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников