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Дачными автобусами в этом году воспользовались более 710 тысяч самарцев

18 ноября 2024 11:53
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Дачными автобусами в этом году воспользовались более 710 тысяч самарцев

Администрация Самары подвела итоги сезона дачных перевозок. С 20 апреля до 31 октября в городе были организованы 30 специальных маршрутов — на один больше чем в 2023-м. Они проходили через 4 муниципальных района: Волжский, Красноярский, Кинельский и Красноармейский, общая протяженность маршрутов составила свыше 1000 километров.

— Дачные перевозки пользуются большой популярностью. Мы видим их социальную значимость — более 710 тысяч самарцев в прошедшем сезоне ими воспользовались. Востребованность не снижается, и нам нужно отвечать требованиям. По этому вопросу важна и обратная связь, которая поступает в том числе через соцсети. Проанализируйте обращения, на что обращают внимание жители, что хотят улучшить, нужно заданную планку не только держать, но и повышать, — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков.

Стоимость проезда на дачных маршрутах с 2022 года не менялась, на линии действуют льготы, в том числе садово-дачная карта, проезд по которой составил от 24 до 40 рублей. На стоимость влияет протяженность поездки. По карте школьника можно было добраться до пункта назначения за 18,2 рубля, за наличные — от 29 до 159 рублей, пишет 63.ру. 

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