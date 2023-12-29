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«АвтоВАЗ» по итогам года выпустит рекордное за 10 лет число Lada

29 декабря 2023 12:00
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«АвтоВАЗ» по итогам года выпустит рекордное за 10 лет число Lada

«АвтоВАЗ» по итогам 2023 года произведет более 374 тысяч автомобилей Lada, что является рекордом за последние 10 лет, говорится в сообщении Минпромторга РФ

«Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, “АвтоВАЗ” обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет», — отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. Его главой является вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В министерстве также отметили, что в марте «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти, а в декабре — выпустил опытную партию российского электромобиля Lada e-Largus.

Кроме того, производитель обеспечил технологический суверенитет по более чем 1,2 тысячи позиций критически важных материалов и компонентов, поступательно возвращает в комплектации автомобилей утраченные опции, комплектующие для которых ранее поставлялись из недружественных стран, пишет РИА Новости.

«Компания приняла в свой штат более 2,5 тысяч новых сотрудников, полностью выполнила свои социальные обязательства перед коллективом. По итогам 2023 года АО “АвтоВАЗ” обеспечит безубыточность и финансовую стабильность», — подчеркнули в Минпромторге.

Теги: Автоваз

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