Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Автобусы из Самары и Тольятти запустят в аэропорт Курумоч 1 ноября

17 октября 2025 13:33
169
Автобусы из Самары и Тольятти запустят в аэропорт Курумоч 1 ноября

1 ноября 2025 года из Самары и Тольятти запустят автобусы № 222 и № 333 до международного аэропорта Курумоч. Власти уже нашли перевозчика. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искал минтранс Самарской области. На необходимые услуги готовы выделить более 230 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта на перевозки из Самары составляла около 107 млн рублей, а из Тольятти – более 125 млн рублей.

Конкурс проводился с 30 сентября по 8 октября. На торги заявились по два участника. Победителями стали компании, предложившие за свои услуги на тысячу рублей меньше в каждой закупке. Подрядчики должны будут выполнять условия контракта с 1 ноября 2025 года по 30 ноября 2026 года, пишет Самара-КП.


На маршрутах предусмотрены даже ночные рейсы. Остановки у автобуса № 222: ж/д вокзал, автовокзал «Центральный», ТЦ «Империя», ТЦ «LETOUT», ЖК «Новая Самара», КДП Новосемейкино, аэропорт. А у № 333: ТЦ «Парк Хаус», Васильевка, Зеленовка, Прибрежный, п. Курумоч, аэропорт.

 

