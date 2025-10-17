Автобусы из Самары и Тольятти запустят в аэропорт Курумоч 1 ноября

169

1 ноября 2025 года из Самары и Тольятти запустят автобусы № 222 и № 333 до международного аэропорта Курумоч. Власти уже нашли перевозчика. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искал минтранс Самарской области. На необходимые услуги готовы выделить более 230 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта на перевозки из Самары составляла около 107 млн рублей, а из Тольятти – более 125 млн рублей.

Конкурс проводился с 30 сентября по 8 октября. На торги заявились по два участника. Победителями стали компании, предложившие за свои услуги на тысячу рублей меньше в каждой закупке. Подрядчики должны будут выполнять условия контракта с 1 ноября 2025 года по 30 ноября 2026 года, пишет Самара-КП.



На маршрутах предусмотрены даже ночные рейсы. Остановки у автобуса № 222: ж/д вокзал, автовокзал «Центральный», ТЦ «Империя», ТЦ «LETOUT», ЖК «Новая Самара», КДП Новосемейкино, аэропорт. А у № 333: ТЦ «Парк Хаус», Васильевка, Зеленовка, Прибрежный, п. Курумоч, аэропорт.