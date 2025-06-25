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В Самаре автобусный маршрут 108В продлят до микрорайона Южный город-2 и увеличат количество автобусов. Такое решение было принято в ходе выездного совещания министра транспорта Самарской области в целях обеспечения транспортной доступности населения микрорайонов Южный город-1 и Южный город-2.

Сергей Карпов, депутат Губернской думы, председатель комитета по транспорту и дорогам Николай Лядин и глава м. р. Волжский Александр Шарков совместно с руководителями организаций перевозчиков и застройщиком ознакомились с транспортной инфраструктурой микрорайонов, перспективами развития жилых комплексов, проблемами и пожеланиями жителей.

На встрече присутствовали перевозчики, осуществляющие межмуниципальные перевозки по маршрутам № 401, 141, 108, 108В, 109к, 109д.

В части отработки жалоб по транспортной доступности микрорайонов с г. о. Самара по Южному шоссе (маршруты № 401 и № 141), перевозчику ООО "Вектор" поручено выполнять требования о выводе на линию 13 и 25 автобусов малого класса, в соответствии с реестром.

Генеральный директор ООО "УК "ЮГ-Сервис" доложил о растущей численности микрорайона Южный город-1 в связи с продолжающейся застройкой до 2036 года. Исходя из этих данных принято решение усилить транспортное обеспечение путем продления маршрута 108В до микрорайона Южный город-2, а также увеличение количества автобусов.На данный момент министерством совместно с перевозчиком рассматриваются варианты изменения маршрута и расписания.

Перевозчикам совместно с ООО "УК "ЮГ-Сервис" и администрацией м. р. Волжский рекомендовано создать рабочую группу, провести мониторинг пассажиропотоков и миграции населения между мкр. Южный город-1 и Южный город-2 с целью определения необходимости открытия муниципальных маршрутов, пишет Волга-Ньюс.