Автобус №7 в Самаре не отменят

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В Самаре не будут отменять автобус №7, который ходит от Безымянского рынка до улицы Транзитной. Изменения, которые собирались внести в Реестр муниципальных маршрутов, приостановили. Об этом в твиттере сообщил городской департамент транспорта.

15 февраля администрация города опубликовала постановление, в котором говорилось, что автобусы №№ 7 и 65 отменяются. Их решили объединить с маршрутами №№ 27 и 30. Эта новость вызвала недовольство жителей Зубчаниновки в социальных сетях: ситуация с транспортом в поселке напряженная.

В среду, 17 февраля, профильный департамент опубликовал сообщение, что автобусы №7 продолжат ходить по маршруту, пишет "Самарская газета".